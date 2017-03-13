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Изменения глобального и регионального климата будут изучать в центре климатических исследований
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13 Марта 2017 07:03

Изменения глобального и регионального климата будут изучать в центре климатических исследований

Новая структура создана в Академии наук Беларуси. Среди основных направлений работы - оценка влияния климатических изменений на ряд отраслей экономики страны, а также разработка рекомендаций по их адаптации. Будет заниматься центр и работой над справочными пособиями и нормативными документами в сфере сельскохозяйственной, строительной климатологии, рекреации и туризма.
  

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