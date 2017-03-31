31 Марта 2017 21:25

Как бы ни была щедра природа - ее ресурсы небезграничны. А заканчиваются они ровно там, где начинается человеческая бесхозяйственность. Излюбленное место грибников Смолевичского района за последние годы превратилось в свалку. Всему виной то, что частные компании весь мусор сливали прямо в лесу. Причем по документам небольшое перерабатывающее предприятие находится неподалеку и даже работает. Кто же годами наносил природе уже неисправимый урон - разбиралась Юлия Гризунт

Некогда любимое место смолевичских грибников и детей, которые на лето приехали к бабушке в деревню, теперь настоящая свалка. Дело в том, что несколько лет назад частные компании по сбору отходов несанкционированно начали опустошать свои машины прямо в лесном овраге и, можно сказать, наживаться. Ведь это экономило пару литров бензина. Причем в десятке метров есть специальное оборудование, но из-за бесхозяйственности оно больше похоже на заброшенный колодец.

Эта система механической очистки появилась здесь еще в 90-х, с тех пор она вся покрылась мхом, а в некоторых местах даже проросла деревьями. Это оборудование считается первым этапом утилизации отходов, которые сейчас выливаются не в колодец, а прямо на землю.

Одним из свидетелей такого вопиющего отношения к природе стал Сергей Катьер. Лес был одним из его любимых мест для прогулок. По сути, на его глазах на протяжении последних лет, как болезнь, из центра разрослась огромная мусорная яма. Причем мужчина в прямом смысле даже попробовал заступиться за лес.

Сергей Катьер: "Если это официальные очистные сооружения, то, я думаю, нет никакого криминала в том, что я это снял на фотоаппарат и пытался поговорить с человеком, который набросился на меня с кулаками и сказал: "Я тебе разобью голову, разобью этот фотоаппарат, если ты меня еще раз снимешь". Я не понимаю, почему я, белорус, не могу снимать то, что происходит на моих глазах, а я считаю, это неправомерные действия".

Пускай и совершенно запущенная, но очевидно, что установка по переработке здесь есть. И по документам она тоже есть. Получается, оставлять мусор в центре леса - можно. В Смолевичском районе существует и действительно работающий пункт по переработке отходов в деревне Искра. Проблема в том, что до нее нарушителям не так удобно добираться.

Лилия Бода, замначальника управления Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Это грубое нарушение природного законодательства в части размещения коммунально-бытовых отходов, в данном случае на территории государственного лесного фонда. Следовательно, за это предусмотрена административная ответственность по статье 15 63. Установленное юридическое лицо привлекается к административной ответственности".

Причем, если речь идет о крупных загрязнениях, мера наказания может быть до тысячи базовых величин. К слову, нам удалось выяснить, кто был одним из нарушителей. Сам того не зная, он замел следы преступления - к оврагу почти невозможно подъехать. И как ни странно, именно сегодня, когда сюда приехала съемочная группа, работники ЖКХ все же решили разобрать свалку.

Чтобы избежать губительных последствий для белорусских лесов, сегодня все машины для перевозки отходов снабжают навигационными системами. В течение года все маршруты частников начнут отслеживать работники ЖКХ. Может быть, как раз такая система поможет закрыть бизнес тех, для кого спасение природы было меньшим аргументом.