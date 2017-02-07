Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" отмечает полувековой юбилей

7 Февраля 2017 19:15

За историю своего существования печатники успели выпустить две тысячи фундаментальных томов, обзавелись не только собственной библиотекой, но и научно-информационной базой. В канун своего юбилея издательство выпустило одну из трех книг энциклопедии "Регионы Беларуси. Минская область".

В этом году в издательстве собираются выйти на электронное пространство. Сегодня Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки совместно с Министерством информации разрабатывают новый проект - электронную энциклопедию нашей страны.