Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" отмечает полувековой юбилей
Общество
RSS
Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" отмечает полувековой юбилей
Скачать Поделиться

7 Февраля 2017 19:15

Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" отмечает полувековой юбилей

За историю своего существования печатники успели выпустить две тысячи фундаментальных томов, обзавелись не только собственной библиотекой, но и научно-информационной базой. В канун своего юбилея издательство выпустило одну из трех книг энциклопедии "Регионы Беларуси. Минская область".

В этом году в издательстве собираются выйти на электронное пространство. Сегодня Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки совместно с Министерством информации разрабатывают новый проект - электронную энциклопедию нашей страны. 

  

Другие новости

В Беларуси снова холодает У Беларусі зноў халадае 07.02.2017 07:11 / Общество В Беларуси снова холодает

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =