Общество
7 Февраля 2017 19:15
Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" отмечает полувековой юбилей
За историю своего существования печатники успели выпустить две тысячи фундаментальных томов, обзавелись не только собственной библиотекой, но и научно-информационной базой. В канун своего юбилея издательство выпустило одну из трех книг энциклопедии "Регионы Беларуси. Минская область".
В этом году в издательстве собираются выйти на электронное пространство. Сегодня Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки совместно с Министерством информации разрабатывают новый проект - электронную энциклопедию нашей страны.
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