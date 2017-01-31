30 Января 2017 21:25

Действительно, в последнее время белорусские зимы непредсказуемы. То долго ждем снега, потом морозы со снегопадами, а там вдруг резкий плюс и оттепель. Такие погодные капризы стали совершенной неожиданностью и для работников Березинского заповедника. Там из зимней спячки вышел медведь. Его следы обнаружили ученые во время лесной переписи. Учет млекопитающих сейчас проходит во всех угодьях Беларуси. Специалисты полагают: животное разбудили нулевая температура и капель. Ольга Масловская - о результатах и сюрпризах зимнего учета фауны.

12 километров пешком по труднопроходимому лесу. В Березинском заповеднике считают диких обитателей. Не пропустить след на площади в 85 000 гектаров - задача не из легких.

На карте - 56 маршрутов общей протяженностью 600 километров. Рысей, оленей, бобров и даже белок считают 70 человек.

У каждого, кто участвует в переписи лесного населения, есть вот такая шпаргалка. След, считай, паспорт животного. Найденные отпечатки с помощью таблицы идентифицируют, затем фиксируют и заметают, чтобы не посчитать еще раз.

На охраняемой природной территории обитает 58 видов млекопитающих, девять из которых - краснокнижники. Среди них и бурый медведь. Именно его следы, обнаруженные на снегу в январе, и совершили сенсацию в заповеднике.

Ученые полагают, что разбудили медведя нулевая температура и капель. Не исключают, что шатун, побродив по заснеженному лесу, снова вернется в берлогу.

Наблюдать, но не вмешиваться. В заповеднике запрещена любая деятельность человека, поэтому даже суровой зимой диких животных здесь не подкармливают.

А в охотничьих угодьях эта работа идет полным ходом. В чашникских лесах - 30 подкормочных площадок с сеном, свеклой и больше сотни солонцов.

Забота о животных позволяет поддерживать их численность, а значит, и зарабатывать на охоте. В прошлом году в чашникских угодьях состоялось 19 охотничьих туров. За трофеями приезжали даже из-за границы.