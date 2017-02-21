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Из-за высокой влажности случились перебои в работе светофоров
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21 Февраля 2017 15:25

Из-за высокой влажности случились перебои в работе светофоров

Погода сегодня повлияла на транспортное движение столицы. Из-за высокой влажности случились перебои в работе светофоров. Утром в течение нескольких часов движение на крупных перекрестках регулировали инспекторы. Среди магистралей, где вышли из строя электронные регулировщики, - проспект Пушкина и улица Притыцкого. Сейчас технические службы уже восстановили работу светофоров. Серьезных заторов и ДТП удалось избежать.

Сергей Зараник, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Из-за мокрого снега и дождя где-то происходило замыкание и поотключались светофоры. Госавтоиснпекция направила все свои силы для нормализации дорожного движения, чтобы участники дорожного движения могли безопасно приехать на рабочие места".

Дождливая погода, а также сильный ветер сохранятся и завтра - объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха ожидается около ноля. Утром возможен гололед. В связи с этим сотрудники ГАИ напоминают водителям: необходимо быть внимательными и соблюдать дистанцию безопасности.

  

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