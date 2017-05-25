Из-за работ по обновлению теплотрассы люди могут лишиться зеленой зоны

24 Мая 2017 21:18

Острые вопросы озвучивают и по горячей линии Агентства теленовостей. Один из таких звонков не мог остаться без внимания наших корреспондентов. Жители столичной улицы Центральной, которая примыкает к Минскому автозаводу, - негодуют. Из-за работ по обновлению теплотрассы - а ей, кстати, более 40 лет, люди могут лишиться зеленой зоны. Именно под ней и планируют провести новые теплосети. И, казалось бы, частичная потеря привычных кленов или тополей ради более надежного отопления в своих же домах - не повод бить тревогу. Но! Под лезвия пилы могут попасть и реликтовые сосны. Ими-то и дорожат больше всего. Смогут ли ужиться технологии и деревья? В спорной ситуации пытался разобраться Алексей Кондратенко.

Еще вчера - десятки деревьев, а сегодня только пни и щепки. Такую картину увидели жители дома номер один по улице Центральной. Их соседи - а это жильцы еще семи домов - ответ нашли сразу: площадку готовят для прокладки теплосетей. Первыми спилили каштаны и клены. Люди говорят: деревьев жалко, но душа болит и за другое.

По меркам столицы, эти сосны, можно сказать, реликтовые: деревьям более полувека. Не в каждом квартале такие сохранились. Поэтому и отношение местных жителей к ним - как к исторической ценности.

Среди тех, кто неравнодушен к судьбе своей родной улицы, и народный артист Беларуси, актер-купаловец Николай Кириченко.

К слову, вопрос экологии действительно приоритетный для жителей Центральной улицы. Район промышленный, а зеленая зона - своего рода оазис для прогулок.

Впрочем, не все так однозначно - заявляют в администрации Заводского района столицы. Прокладка новой теплотрассы жизненно необходима, но остается дилемма - утвердить дорогой и трудоемкий проект, при котором новые коммуникации останутся под проезжей частью улицы. Но в таком случае саму Центральную перекроют на долгий срок. Второй вариант - более бюджетный, улица остается свободной, но теплотрассу прокладывают, затрагивая зеленую зону.

В итоге ситуацию взяло на контроль руководство Заводского района. При этом сосны обещают сохранить.

Сегодня в жилищно-коммунально-экологическом споре наступил тайм-аут. Через две недели специалисты огласят обновленное решение по проведению реконструкции. Все это время ситуацию будут изучать не только городские, но и независимые эксперты.