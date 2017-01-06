9 Января 2017 18:42

Вместо дороги американские горки - из-за морозов многие автотрассы Минской области покрылись сильным гололедом, и водители теряют управление машиной даже на ровном шоссе. В связи с этим ГАИ значительно уменьшила ограничения скорости на крупных автотрассах. 90 километров в час - такой максимум сейчас ввели на дорогах Брест - Москва и Минск - Гродно, а на части трассы Минск - Нарочь новое ограничение - 70 километров в час.

В экстремальный аттракцион превратился и поворот под мостом недалеко от Боровлян. Только сегодня здесь занесло три автомобиля. Этот участок дороги сильно обдувается ветрами, из-за чего полотно покрывает лед. По словам водителей, их скорость не превышала 40 километров в час, но даже это не спасло от заноса. Аварий чудом удалось избежать.

А вот в Столбцовском районе аналогичная ситуация привела к ДТП. На скользкой дороге микроавтобус перестал слушаться водителя, и машину занесло на встречную полосу, где она попала под колеса легковушки. От удара травмы получил пассажир микроавтобуса - он не был пристегнут ремнем безопасности. 18-летний молодой человек госпитализирован.