Из Витебска в Полоцк отправляется праздничный экспресс

27 Декабря 2016 19:15

Среди его пассажиров - главные герои новогодних праздников. Сказочные персонажи побывали в каждом вагоне и поздравили всех с наступающим Новым годом. Они подготовили для пассажиров и развлекательную программу с конкурсами. Причем в них участвовали не только дети, но и взрослые. Самым активным достались сувениры и сладости. Ну, и как же без селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Сказочные персонажи также поздравят с наступающим Новым годом и пассажиров городских автобусов в Полоцке.