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Из Витебска в Полоцк отправляется праздничный экспресс
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27 Декабря 2016 19:15

Из Витебска в Полоцк отправляется праздничный экспресс

Среди его пассажиров - главные герои новогодних праздников.  Сказочные персонажи побывали  в каждом вагоне и поздравили всех с наступающим Новым годом. Они подготовили для пассажиров и развлекательную программу с конкурсами. Причем в них участвовали не только дети, но и взрослые. Самым активным достались  сувениры и сладости. Ну, и как же без селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Сказочные персонажи также поздравят с наступающим Новым годом  и пассажиров городских автобусов в Полоцке.

 

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