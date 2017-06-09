Из Минска отправился гуманитарный груз для Украины

11 Июня 2017 12:01

Такое решение было принято на встрече глав двух государств. В реализации постановления Совмина участвовали белорусские предприятия, МИД нашей страны, таможенная, пограничная службы, а также МЧС.

За последние годы более 40 раз наша страна оказывала подобную помощь. Кыргызстан, Сирия, Ирак, Непал, Эквадор - это только несколько стран, куда были отправлены гуманитарные грузы. Содействие оказывается и в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас борт Ми-8 авиации МЧС Беларуси находится в Турции, где помогает в тушении лесных пожаров.