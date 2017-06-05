Июньская жара на этой неделе будет чередоваться с мокрой прохладой

5 Июня 2017 15:21

В прогнозах дожди, грозы и слабый туман. Завтра в Минской области еще теплый и комфортный день. В столице ночью около 10 с плюсом. Днем до +24 градусов, осадков не ожидается. А со среды грозы и сильные дожди.

В выходные без зонтов также не обойдется. Прогнозируются грозовые дожди. Температурный фон на этой неделе будет соответствовать первой половине июня.