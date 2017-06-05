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Июньская жара на этой неделе будет чередоваться с мокрой прохладой
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5 Июня 2017 15:21

Июньская жара на этой неделе будет чередоваться с мокрой прохладой

В прогнозах дожди, грозы и слабый туман. Завтра в Минской области еще теплый и комфортный день. В столице ночью около 10 с плюсом. Днем до +24 градусов, осадков не ожидается. А со среды грозы и сильные дожди.

В выходные без зонтов также не обойдется. Прогнозируются грозовые дожди. Температурный фон на этой неделе будет соответствовать первой половине июня.

  

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