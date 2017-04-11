Иудеи начали отмечать Песах

11 Апреля 2017 12:08

Иудеи начали отмечать один из важнейших праздников - Песах. Он начался накануне с Седера - праздничного вечера, который проводится по специальному многовековому порядку. Всю ближайшую неделю евреи не будут есть дрожжевые продукты. Хлеб заменяют мацой. Также на столе марор - это растертый хрен, вино или виноградный сок. Весь Седер состоит из 15 обычаев. Кроме того, современные верующие иудеи ограничивают себя в пользовании благами цивилизации в память о выходе из египетского рабства.

Довид Старобинский, председатель иудейской религиозной общины "Бейс Исроэль": "Песах - это праздник, обусловленный выходом из рабства, выходом евреев из Египта. Мы привыкли говорить, что евреи вышли из Египта. На самом деле, находясь 210 лет в рабстве, самим выйти практически возможности не было никакой. Всевышний вывел евреев из Египта. Всевышний освободил евреев от рабства. Это очень знаковый день для евреев. Это очень важный праздник для всего еврейского народа, когда сбрасываешь оковы и выходишь как из материального, так и из духовного в первую очередь рабства".

Песах продлится неделю - до 18 апреля.