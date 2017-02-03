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Итоговая программа "Главный эфир" в 9 вечера
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5 Февраля 2017 15:07

Итоговая программа "Главный эфир" в 9 вечера

Отношения с Россией и строительство Белорусской АЭС, рост зарплат и вопросы личного характера. Большой разговор с Президентом СМИ, общественности и экспертов стал, пожалуй, самым ярким событием уходящей недели. Сфокусируют свое внимание на нем корреспонденты и ведущие итоговой программы "Главный эфир". Сегодня. 9 вечера. Не пропустите!

  

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