Общество
5 Февраля 2017 15:07
Итоговая программа "Главный эфир" в 9 вечера
Отношения с Россией и строительство Белорусской АЭС, рост зарплат и вопросы личного характера. Большой разговор с Президентом СМИ, общественности и экспертов стал, пожалуй, самым ярким событием уходящей недели. Сфокусируют свое внимание на нем корреспонденты и ведущие итоговой программы "Главный эфир". Сегодня. 9 вечера. Не пропустите!
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