Итоговая программа "Главный эфир" сегодня в 9 вечера

22 Января 2017 15:02

Протесты, курьезы, балы и присяга. Инаугурация 45-го президента США. А также эксклюзивное интервью с нашей Дашей после возвращения в большой спорт. И защищая свою границу - защищаем рубежи Евросоюза. Стратегические задачи и средства на модернизацию - сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".