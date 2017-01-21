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Итоговая программа "Главный эфир" сегодня в 9 вечера
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22 Января 2017 15:02

Итоговая программа "Главный эфир" сегодня в 9 вечера

Протесты, курьезы, балы и присяга. Инаугурация 45-го президента США. А также эксклюзивное интервью с нашей Дашей после возвращения в большой спорт. И защищая свою границу - защищаем рубежи Евросоюза. Стратегические задачи и средства на модернизацию - сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

  

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