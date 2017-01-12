Итогом резкой смены погоды стал cмог над Минском

10 Января 2017 15:16

Сегодня утром минчане заметили белую дымку над городом и почувствовали устойчивый запах гари в воздухе. В гидрометцентре подтвердили - над Минском образовалось облако смога. Его спровоцировали так называемые приземные инверсии - загрязнение нижнего слоя атмосферы. Ухудшил ситуацию дым из печных труб, который попадает из частного сектора. Сейчас содержание вредных веществ в воздухе Минска превышает норму вдвое.

Специалисты гидрометеоцентра рекомендуют промышленным предприятиям Минска снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Смог над Минском рассеется примерно через два дня, когда ветер усилится.