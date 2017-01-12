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Итогом резкой смены погоды стал cмог над Минском
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10 Января 2017 15:16

Итогом резкой смены погоды стал cмог над Минском

Сегодня утром минчане заметили белую дымку над городом и почувствовали устойчивый запах гари в воздухе. В гидрометцентре подтвердили - над Минском образовалось облако смога.  Его спровоцировали так называемые приземные инверсии - загрязнение нижнего слоя атмосферы. Ухудшил ситуацию дым из печных труб, который попадает из частного сектора. Сейчас содержание вредных веществ в воздухе Минска превышает норму вдвое. 

Специалисты гидрометеоцентра рекомендуют промышленным предприятиям Минска снизить выбросы  вредных веществ в атмосферу.  Смог над Минском рассеется примерно через два дня, когда  ветер усилится.

  

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