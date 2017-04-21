Итоги субботника подвел заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко

22 Апреля 2017 21:10

В нем приняли участие более 3 млн наших граждан. В этом году удалось собрать больше средств, чем в 2016-м.

Собранные средства помогут решить задачи в социальной сфере (это и подготовка детских лагерей к сезону каникул, и оснащение центров технического творчества), а также в экономике, оказав поддержку при создании инновационных компаний. Более того, субботник позволит и реконструировать историко-культурные объекты.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Денежных средств предварительно будет перечислено более 7 млн рублей. Эти цифры больше, чем в 2016 году. Часть средств - 50% - остается в распоряжении Минфина. Эти деньги будут распределены и приняты отдельным постановлением правительства, 50% остается в распоряжении облисполкомов".

Напомним, с восьми утра Василий Жарко вместе со своим коллегой - вице-премьером Владимиром Семашко - готовил к новому сезону Ботанический сад. Всего же на уборку столицы сегодня вышли более полусотни работников аппарата Совета Министров.