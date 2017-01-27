Общество
28 Января 2017 12:15
Итоги работы за год подвели в инспекции охраны животного и растительного мира
400 уголовных дел и более 140 единиц незарегистрированного оружия. Итоги работы за год подвели в Инспекции охраны животного и растительного мира. Взыскания от браконьеров принесли в бюджет более 6 с половиной миллионов рублей. Как сообщили в ведомстве, количество нарушений значительно ниже, многие охотиться и рыбачить стали законно. Серьезное внимание уделено и транспортировке древесины без документов. Выявлено более 350 фактов, что позволило изъять из незаконного оборота около 4 тысяч кубометров древесины.
Подводя итоги работы, сотрудники инспекции отметили важный вклад в их непростой труд и наших журналистов. В частности руководство Госинспекции поблагодарила коллектив программы "Зона Х".
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