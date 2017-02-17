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Итоги недели сегодня в 9 вечера в "Главном эфире"
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19 Февраля 2017 15:07

Итоги недели сегодня в 9 вечера в "Главном эфире"

Как побороть геополитическую рецессию и не допустить глобального кризиса? Мюнхенская конференция по безопасности, а также что волнует белорусов - Декрет № 3 и бизнес без бюрократии. Чем запомнилась уходящая неделя. Мои коллеги подведут итоги сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".  

  

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