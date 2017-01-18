Итоги марафона "Наши дети" сегодня подвели в Минске

18 Января 2017 15:17

Более 8 тысяч новогодних и рождественских утренников для самых маленьких белорусов. Итоги национального благотворительного марафона "Наши дети" сегодня подвели в Минске. В этом году, чтобы каждый воспитанник детских домов, интернатов для инвалидов, хосписов - нашел свой подарок под елкой, удалось собрать один миллион 800 тысяч рублей. Малыши по всей стране получили в подарок спортинвентарь, бытовую технику, канцтовары и сладости.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Беларуси: "Мы не гонимся за цифрами - это порыв души наших граждан, но мы каждый год устанавливаем рекордные цифры по оказанию помощи детям. Приятно удивляет то, что наши граждане и общественные объединения находят новые интересные формы, поздравлений, поиска подарков, конкретных точечных вариантов помощи".

Политики, спортсмены, медийные лица - да и простые белорусы уже больше 20 лет исполняют желания тех, кто в этом действительно нуждается. Подарки к Новому году получили почти миллион малышей. Также в этом году дети-волонтеры устроили концерты для пожилых людей и ветеранов.