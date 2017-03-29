IT программа с точностью до калории рассчитывает меню для похудения

29 Марта 2017 19:21

Есть все, что хочется, и при этом худеть. Это реальность, а не маркетинговый ход, уверяют гомельские специалисты IT-сферы. Они разработали программу, которая с точностью до калории рассчитывает меню из привычных продуктов, уменьшив их норму, но при этом грамотно сохранив рацион. Ольга Холодович теперь точно знает, как работает карманный диетолог.

Иван Щербаков вместе со своей IT-командой разрабатывал программу три года. Все проверял на себе лично. Похудел почти на 20 килограммов. Помог жене. Сегодня Ольга о своей мечте - есть все и худеть - готова рассказывать часами. Не скрывая гордости, говорит и о том, как за год снизила вес в полтора раза. 53 килограмма стабильно неизменны.

Ольга Щербакова, пользователь программы: "Это до автоматизма доходит, т.е. всегда стоят кухонные весы и тарелка. Т.е. прежде себе закинуть сыр в рот, я его на тарелку, хоп - там 37 граммов. Пока я пью чай, с кем-то разговариваю - один клик, телефон все время рядом со мной, открыла мой рацион и внесла туда сыр и закрыла".

Онлайн-диетолог готов предложить разнообразное меню. Учитываются параметры человека и даже вкусовые предпочтения. В программе более 2 тысяч продуктов. А еще она показывает, чего не хватает организму.

Всего несколько секунд и программа предлагает мне дневной рацион питания. В нем мясо, овощи, хлеб и даже сладости. А еще рекомендация - добавить витамины и немного набрать массу.

Чтобы программа предложила умное меню, нужно ввести свои антропометрические данные. Затем человек может выбирать любые продукты - их в базе уже более 2 тысяч. К примеру, шашлык или пирожное. Онлайн-диетолог посчитает, сколько можно съесть без вреда для фигуры, а также чем лучше дополнить рацион.

Иван Щербаков, разработчик программы: "Человек оперирует только с продуктом и его количеством, все остальное программа считает, оптимизирует и подбирает сама, чтобы и съесть что-то вкусненькое, и получить минимальную калорийность, и полноценно питаться. И полноценное питание в данном случае обеспечивает отсутствие чувства голода".

Так Наталья Беляева выглядела еще год назад. Сейчас, говорит, даже самой не верится, что весила 96 килограммов. Онлайн-диетолог помог похудеть на 33 килограмма без голодания и жестких диет.

Наталья Беляева, пользователь программы: "Мне по программе было позволено даже есть немножко больше, нежели я ела потом, но это было меньше, чем я ела обычно. И когда ушли вот эти 6,5 килограмма, я поняла, что я особо не напрягалась, мне это понравилось, я стала дальше продолжать. Я очень довольна результатом, я сейчас себе нравлюсь".

Сейчас на онлайн-диете сидят полтысячи человек. И, как говорят сами разработчики программы, самое главное, что никто из похудевших не набрал лишний вес снова.