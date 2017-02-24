26 Февраля 2017 09:08

От революции и гражданской войны до наших дней. История создания гомельской милиции в одной книге. В областном центре прошла презентация издания "Гомельская милиция. История и современность". Стрекопытовский мятеж, лжепредседатель ЦИК СССР, освобождение Гомеля, бандитские группировки - это исследование описывает 100-летнюю историю органов внутренних дел Гомельской области. Ее автор – полковник милиции в запасе Александр Некрашевич - объединил в книге малоизвестные и даже забытые факты становления ведомства, а также конкретные примеры раскрытия преступлений, воспоминания ветеранов и архивные документы.

Жанр исторического документального очерка автор выбрал неслучайно. По мнению Александра Некрашевича, это залог непредвзятости повествования.