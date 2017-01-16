"История милиции в лицах". За кулисами фильма

15 Января 2017 21:37

Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании в понедельник представляет первую серию масштабного проекта "История милиции в лицах". Это не просто архивная документалистика. Это полгода съемок, десятки профессионалов телеиндустрии, актеры и постановочные съемки, сотни часов на площадке при любой погоде. Это настоящее кино.

И большая работа. Над производством художественно-публицистического фильма трудилось много людей. Сейчас к нам присоединяются одни из авторов и создателей "Истории милиции в лицах" Виолетта Соколович и Руслан Турков.

Рассказывает Юрий Шевчук.

Такого еще в истории белорусского телевидения не было. Команда Агентства теленовостей замахнулась на производство серии документальных, да чего уж там говорить, художественных телефильмов, посвященных истории белорусской милиции. 1917-2017. 100 лет - 8 серий. Постановки, реконструкция событий, актеры, массовка, грим, свет, техника и профессиональная команда. Именно новостники рискнули разрушить шаблоны и сотворить большое кино.

Рассказать зрителям о реальной жизни. В нашем случае о реальной жизни белорусской милиции, конкретных людях и событиях. История милиции в лицах.



Команда сценаристов, режиссеров, телеоператоров, художник–постановщик, стилист. Оригинальная музыка и графическое оформление. Все это творческая составляющая большого проекта.

К 100-летию милиции все по-взрослому. Если массовка, то это курсанты Академии МВД, - будущее нашей милиции. Если главные герои, то ведущие актеры страны. Кстати, львиная доля ролей досталась действующим офицерам МВД.

Кстати, разложить 100–летнюю историю на 8 серий - непростая задача. Становление. В 20-е и 30-е годы служить в милиции было подобно самоубийству. Годы Великой Отечественной войны - это целая летопись героизма. Холодное лето 53-го. Из советских лагерей и колоний вышло больше миллиона человек. Хрущевская оттепель. Чернобыль. Современная история. Столько событий и столько историй, сплетенных с судьбами людей.

Наиболее полную реалистичную картину, реконструкцию событий и максимальный художественный эффект помогала воссоздать киностудия "Беларусьфильм". Костюмы, реквизит, декорации - все максимально соответствует той или иной эпохе.

Денис Соколовский, оператор-постановщик проекта: "Кино получается как минимум интересное, скажем так. Однозначно. И картинка веселая, потому что задействовано много техники, много народа. Вот сейчас отправляем машинку "форд Т", машина 1913 года. Она реально из музея, у нас присутствовала на съемках".

Телевизионная документалистика - экранный продукт, который может себе позволить не каждый телеканал. Смешение игрового и документального - высший пилотаж. Проект к 100-летию белорусской милиции получился именно таким - проникновение документальной эстетики в игровое кино. Большой творческий потенциал и техническая составляющая. Авторы проекта говорят, что зритель будет в восторге, даже самый искушенный.

Мария Жукова, режиссер проекта "История милиции в лицах": "Со своей режиссерской точки зрения, что я как режиссер пытаюсь здесь сделать. Есть то, что пишут авторы, есть то, что написано в сценарии, есть история. Мне важно передать атмосферу, и вы увидите потом в фильме. Я очень надеюсь, что все получится, вы действительно увидите, буду знать не только я об этом. Некоторые атмосферные кадры, что-то, чего нет в сценарии, но что должно быть. То, что совмещает современность, совмещает эту историю, символически передает то, о чем мы делаем это кино".

Первую серию нашумевшего проекта телезрители смогут увидеть уже в ближайший понедельник. На протяжении восьми недель мы будем рассказывать о 100-летней истории белорусской милиции сразу после "Панорамы". Последняя, 8-я, серия выйдет в эфир в канун профессионального праздника правоохранителей - 4 марта.

Оркестр под окнами минчан в 5 часов утра, перекрытые улицы, многочасовые съемки на холоде и под дождем, июль, снятый в декабре, режиссер, убегающий от собаки, которую сам же и разозлил для удачного дубля, едва не опрокинувшаяся лодка с оператором, а еще съемочная группа в роли буксировочной команды для раритетного "москвича". Все это уже история о том, как снимался вековой путь белорусской милиции.