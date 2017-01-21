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"История милиции в лицах" - "Противостояние"
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23 Января 2017 07:02

"История милиции в лицах" - "Противостояние"

Агентство теленовостей продолжает грандиозный проект к 100-летию белорусской милиции. Сегодня после "Панорамы" вы увидите вторую серию цикла "История милиции в лицах" - "Противостояние". Великая Отечественная война... Неизвестные подвиги на передовой и в тылу врага.

  

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