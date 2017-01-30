История гетто в Мирском замке

29 Января 2017 21:39

Десятиметровые "Врата памяти" с бронзовыми скульптурами изможденных узников Тростенца как символ одной из самых страшных страниц человеческой истории. В Минске, на месте современного микрорайона Шабаны, в 41-ом был создан самый большой на оккупированной территории Советского Союза концлагерь. Здесь убивали военнопленных, подпольщиков, мирных граждан. А с осени 41-го сюда стали прибывать эшелоны с евреями из стран Западной Европы. Многих сразу после прибытия отправляли на смерть.

Часть европейских евреев из Германии, Австрии, Чехословакии и Польши попадали в Минское зондер-гетто. Оно находилось в районе современных улиц Обувной и Сухой. Но уже в марте 42-го, после масштабных погромов, тысячи людей были уничтожены в песчаном карьере. Место, где после войны создали мемориальный комплекс "Яма".

Такие нацистские фабрики истребления были чудовищными реалиями Второй мировой. Аушвиц в Польше. Более известный как Освенцим. Место, где по разным данным, за пять лет существования были уничтожены как минимум миллион 100 тысяч человек. Это те, чьи смерти задокументированы. Называют и более страшные цифры. Из погибших подавляющее большинство - евреи. Именно поэтому Освенцим стал одним из главных символов массового убийства людей. А 27-ое января - Международным днем памяти жертв холокоста. Именно в этот день Красная армия освободила последних оставшихся в живых узников концлагеря.

Что касается Беларуси, то в годы войны на территории нашей страны были созданы более 300 гетто. Во всех областях, крупных и малых населенных пунктах. Каждый год историки раскрывают новые, ранее не известные подробности той войны.

Так, долгое время тайной оставалась и история одного небольшого гетто в очень известном историческом месте. Правда, долгое время об этом знали разве что исследователи. Речь идет о гетто в Мирском замке. Репортаж Елены Бормотовой.

Гетто в Мире создали через три месяца после оккупации - в сентябре 41-го. Находилось оно в самом населенном пункте. В изоляционный квартал, представляющий из себя прямоугольник, переселили все еврейское население поселка.

Буквально через пару месяцев после создания гетто - в ноябре 41-го - несколько массовых расстрелов. Тех, кто спасся, переводят в замок. В уцелевших помещениях древней крепости разместились 850 человек. Цифра приблизительная, точную не назовет никто. Как неизвестным остается и точное количество уничтоженных евреев Мира.

Те, кто выжил, поименно вспоминали погибших. По памяти. В списках - 1605 человек. Но цифра явно преувеличена, так как очень часто встречаются повторы. Евреи налаживали быт в бывших магнатских покоях. Устроили молельный дом. Был и свой гимн - песня, которая существовала в Мирском гетто. Действовала своя группа "Сопротивления".

Гетто в Мирском замке было, так называемого, открытого типа. Это когда территория была ограждена колючей проволокой, а по периметру находились несколько пропускных пунктов. При этом узники гетто могли на время покидать территорию замка и отправляться на работы в местечко. После того, как стало известно о предстоящем уничтожении гетто, кто-то из узников принимал яд, кто-то прыгал с башен, кто-то продолжал усердно молиться, а кто-то одевал детей в чистые одежды, готовясь принять смерть.

О намечающейся карательной операции стало известно от Освальда Руфайзена - 20-летнего еврейского юноши, отлично владевшего немецким языком. Он выдал себя за выходца из польско-немецкой семьи, устроился в местное отделение полиции переводчиком, поэтому прекрасно знал обо всех карательных акциях. Кстати, благодаря ему узники получали оружие, медикаменты и еду. За два дня до уничтожения гетто из замка бежали 200 человек.

Возможность уйти была у всех. Не ушли, понимая, что в лесу их никто не ждет. За полутораметровыми стенами остались в основном старики и женщины с детьми. Они до последнего надеялись на спасение. Но 13 августа 42-го их расстреляли в ближайшем лесу.

После побега из гетто Руфайзен был схвачен фашистами. Но ему вновь удалось скрыться. Более года он прятался у монахинь местного монастыря. Затем ушел в партизанский отряд. После войны уехал в Израиль и стал католическим священником.

Татьяна Аварган, экскурсовод музея "Замковый комплекс "Мир": "Была налажена связь с женщиной, которая много лет помогала Освальду Руфайзену, находясь в Израиле, и выслала предметы, которые ему принадлежали. Это личный крест Освальда Руфайзена и предметы, с помощью которых он проводил свои службы, находясь там, в Израиле".

Ольга Новицкая, научный сотрудник музея "Замковый комплекс "Мир": "В Мир он все-таки вернулся в 1992 году. Это было 50 лет после побега, встретился с выжившими узниками гетто. Их было не много, но все они были обязаны ему спасением".

Освальд Руфайзен стал прототипом главного героя романа-бестселлера Людмилы Улицкой "Даниэль Штайн - переводчик". Мир автор заменила на город Энск. Но в художественном произведении достаточно документальных фактов. В этом году - 75 лет со дня побега.

Из выживших известны имена только четырех человек. В живых сегодня осталась единственная Сара Ландер. Живет в Казани.

Александр Лойко, директор музея "Замковый комплекс "Мир": "Ведутся большие изыскательские работы по поводу тех людей или родственников тех людей, которые остались еще, и помнят тех жертв, тех людей, которые были в годы войны в стенах Мирского замка".

Разыскивают сотрудники детей и внуков двоих праведников мира - Софьи и Игната Ермоловичей, которые дважды спасали Цилю Копелевич. Они прятали ее у себя дома, а после отправили в партизанский отряд "Братьев Бельских". После войны спасенная сама подготовила документы на признание своих спасителей праведниками мира.

Решение о присуждении звания принимается в Израиле в национальном мемориале "Яд ва-Шем". В этом году еще двое белорусов пополнили списки Праведников народов мира. Их общее количество - более 26-ти тысяч.

Но почетный сертификат и именную медаль сегодня все чаще получают потомки тех, кто в годы войны, рискуя собственной жизнью, спасал евреев.