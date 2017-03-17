Историческое сражение спустя сто лет

18 Марта 2017 21:20

Яркое и захватывающее зрелище смогли увидеть посетители историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Организаторы воссоздали события времен Первой мировой войны. Перед зрителями развернулась битва, которая получила в истории название Нарочанская наступательная операция. Участие в постановке приняли более сотни человек. Поле боя, костюмы, техника и даже тактика сражения - все в духе своего времени.

За ходом битвы наблюдала Карина Пашкова. 18 марта 1916 года мощный артиллерийский гром стал сигналом о начале масштабного сражения. В истории операция получила название Нарочанская. На участке, где должен был состояться прорыв обороны противника, сконцентрировали большое количество боевых орудий, а на подступах к Нарочанским озерам 20 дивизий Второй армии выстроились на исходных позициях, чтобы нанести удар 10-й немецкой армии.

Как и век назад, в музее под открытым небом сошлись русская армия и немецкая. Сегодня это лишь постановка, хотя события того времени переданы с максимальной точностью, костюмы, техника и даже тактика ведения боя - организаторы учли все детали.

Практически все оружие, которое было задействовано в постановке, это не копии, а восстановленные оригиналы. Техника, которая показала себя в реальных битвах.

Военные постановки в историко-культурном комплексе регулярно собирают сотни зрителей. Окунуться в историю и увидеть события минувших лет уже под мирным небом приходят гости разных возрастов.

Восстанавливать из года в год и не только на поле боя, а в памяти, события, которые произошли десятки и даже сотни лет назад, для работников историко-культурного комплекса "Линия Сталина" не просто хобби. Это дело чести и дань уважения каждому, кто не вернулся после сражения.