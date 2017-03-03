Историческое шоу посвящено 950-летию легендарной битве на Немиге

3 Марта 2017 15:08

Сегодня большую дату отмечает столица. А именно 950 лет легендарной битве на Немиге между полоцкими и киевскими войсками. Она завершилась победой Всеслава Чародея над сыновьями Ярослава Мудрого. Это была первая победа нашей государственности и нашей независимости, которая и легла в основание города Минска. В эти минуты на Немиге на месте знаковых событий тех лет разворачивается настоящее историческое шоу. Там работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).