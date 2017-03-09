Ирландские танцы становятся более популярными в Минске

9 Марта 2017 18:53

Работают около семи танцевальных школ. Воспитанники учатся сольным и групповым выступлениям, традиционному ирландскому степу. Сформировалась и группа танцоров-профессионалов, которые выступают на международных соревнованиях.

В ритме джиги - следующий сюжет Натальи Кузьмицкой. Черное бархатное платье с золотыми кружевами чем-то похоже на школьную форму - концертный костюм в гардеробе Златы Роговой. Девушка с детства танцует, но несколько лет назад сменила обычные чешки на обувь для степа.

Из любителей сегодня она перешла в профессионалы. Последнее достижение - второе место на ежегодном чемпионате в Минске, раньше отличные выступления на соревнованиях в России и Германии. Несмотря на учебную нагрузку, в этом году Злата готовится к поступлению, несколько раз в неделю она из Борисова ездит в Минск... на ирландские танцы.

Это одна из самых больших школ ирландского танца в столице. Мастерству степа, джиги ее руководитель и хореограф Виктория Гомза научила уже десятки юных и взрослых любителей кельтской культуры.

И как говорят профессионалы, обучение этому виду танца - не менее захватывающее, чем его созерцание. Этот танец требует силы и выносливости, потому такие занятия не только способствуют физическому развитию, но и закаляют характер.

А с таким порывом сегодняшние танцоры-любители в будущем смогут составить конкуренцию артистам образцовых и всемирно известных коллективов.