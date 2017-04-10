Интервью с сербским предпринимателем Владимиром Маркичевичем

9 Апреля 2017 21:49

В развитие отношений между нашими странами существенный вклад вносят не только политики, но и простые граждане. Такая народная дипломатия. Наш политический обозреватель Алексей Адашкин встретился с сербским предпринимателем Владимиром Маркичевичем, который работает в Беларуси уже 18 лет. На родине - в Сербии - его, кстати, так и называют "белорус". Именно с ним и поговорили о новом президенте Сербии, о деловой среде в нашей стране, а также о жизненно важных уроках, которые Беларусь должна извлечь из истории Югославии (видео).