Общество
9 Апреля 2017 21:49
Интервью с сербским предпринимателем Владимиром Маркичевичем
В развитие отношений между нашими странами существенный вклад вносят не только политики, но и простые граждане. Такая народная дипломатия. Наш политический обозреватель Алексей Адашкин встретился с сербским предпринимателем Владимиром Маркичевичем, который работает в Беларуси уже 18 лет. На родине - в Сербии - его, кстати, так и называют "белорус". Именно с ним и поговорили о новом президенте Сербии, о деловой среде в нашей стране, а также о жизненно важных уроках, которые Беларусь должна извлечь из истории Югославии (видео).
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