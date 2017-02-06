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Интервью с летчиком-космонавтом Владимиром Коваленком
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5 Февраля 2017 21:40

Интервью с летчиком-космонавтом Владимиром Коваленком

Президент сказал о том, что мечтает, чтобы люди хотели возвращаться. И сейчас интервью со знаменитым белорусом, который сделал себе имя в Советском Союзе, живет в России, но никогда не забывает откуда он. Речь о космонавте Владимире Коваленке (видео).

  

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