Интервью с Госсекретарем Совбеза Беларуси Станиславом Засем

25 Декабря 2016 21:39

Конечно, без сотрудничества по всем вопросам не будет той самой безопасности. То есть, работать над спокойной обстановкой в европейском регионе лучше всего сообща. Позиция Беларуси известна - официальный Минск ратует за мир. О том, каким вызовам сегодня приходится противостоять, - об этом и не только в "Главном эфире" разговор с Госсекретарем Совбеза Беларуси Станиславом Засем.