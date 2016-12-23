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Интервью с Госсекретарем Совбеза Беларуси Станиславом Засем
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25 Декабря 2016 21:39

Интервью с Госсекретарем Совбеза Беларуси Станиславом Засем

Конечно, без сотрудничества по всем вопросам не будет той самой безопасности. То есть, работать над спокойной обстановкой в европейском регионе лучше всего сообща. Позиция Беларуси известна - официальный Минск ратует за мир.  О том, каким вызовам сегодня приходится противостоять, - об этом и не только в "Главном эфире" разговор с Госсекретарем Совбеза Беларуси Станиславом Засем. 

 

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