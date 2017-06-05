Интервью с директором московского регионального центра ВАО АЭС Василием Аксеновым

4 Июня 2017 21:25

В Минске на неделе прошла большая международная конференция Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции - или сокращенно ВАО АЭС. Три дня более сотни экспертов из 10 стран обсуждали будущее мирного атома и, конечно, безопасность АЭС - в первую очередь. Здесь же стало известно, что уже завершены стресс-тесты на Белорусской АЭС и наша страна готовит национальный отчет по итогам, который будет направлен в энергетическую комиссию ЕС.

Отметим, по регламенту, обязательств у Беларуси перед ЕС нет, предоставление отчета - это собственная инициатива нашей страны, чтобы еще раз подчеркнуть открытость атомного проекта и готовность к диалогу. Об этой самой открытости, а еще о кадрах и претензиях соседней Литвы, мы поговорили с директором московского регионального центра ВАО АЭС Василием Аксеновым.