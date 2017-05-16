Интервью Президента Сербии Томислава Николича смотрите в программе "Главный эфир"

18 Мая 2017 19:04

Поступательный ренессанс белорусско-сербских отношений. Что думает Томислав Николич о будущем двух стран после вступления в должность нового президента балканского государства. А также с какими последствиями столкнулась Сербия после осуществления европейской мечты? О современном мироустройстве, противостоянии сверхдержав и крепкой дружбе государств на основе общей истории - узнаем в эксклюзивном интервью нашему телеканалу.

Томислав Николич, Президент Сербии: "Беларусь была первой страной, в которой я побывал с официальным визитом после того, как вступил в должность президента Сербии. И сейчас это одна из последних стран, которую я посещаю, будучи главой государства. За последние годы наши отношения кардинально изменились. Если бы обычного жителя Сербии пять лет назад спросили, что он знает про Беларусь, и если бы его спросили сегодня - вы бы увидели большую разницу".

Полную версию интервью Президента Сербии Томислава Николича смотрите в нашей итоговой программе "Главный эфир" в это воскресенье.