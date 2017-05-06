Интервью посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого в "Главном эфире" в воскресенье

5 Мая 2017 21:04

Продолжается пресс-тур наших коллег из центральных и региональных СМИ КНР.

Накануне состоялась встреча Президента Александра Лукашенко с журналистами из Китая. Было отмечено, что буквально через неделю диалог продолжится уже на высшем уровне в Пекине на международном форуме Шелкового пути. Об ожиданиях от встреч глав государств нам рассказал посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Фрагмент эксклюзивного интервью "Главному эфиру".

Дипломат поделился планами по экспорту туристических услуг. Потенциал большой: в прошлом году порядка 120 миллионов китайцев посетили зарубежные страны, в Беларусь приехало менее 2 тысяч. Ведется работа и по продвижению на рынок КНР потребительских товаров, продуктов питания. Именно с этой целью в Беларусь были приглашены журналисты из тех провинций, где наибольшие возможности поставок нашей продукции.

Смотрите большое интервью посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого в "Главном эфире" в это воскресенье.