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Интервью c заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси
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26 Февраля 2017 21:13

Интервью c заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко ответил на вопросы о качестве дорог и о налогах.

  

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