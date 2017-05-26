Интернет-гипермаркет "Е-доставка" расширяет географию обслуживания

25 Мая 2017 19:14

Теперь со своего распределительного центра в столице сервис будет обслуживать все без исключения населенные пункты Минской области. Покупателям даже самых отдаленных деревень, в которых проживает всего один человек, доступен весь ассортимент товаров "Е-доставки", в том числе и продукция собственного производства. Репортаж Ксении Лебедевой.

Ирина Белевич за город переехала с мужем недавно. Говорит, что сервис "Е-доставка" работает на уровне как в столице, так и в области. Удобно заказывать через Интернет, удобно принимать заказ - привезут в указанное время.

Ирина Белевич, покупатель интернет-гипермаркета "Е-доставка": "Экономит массу времени, продукты очень свежие, ассортимент большой - и рыба, и мясо, и куры. Все это дешевле, и по качеству, я считаю, лучше".

Теперь "Е-доставка" доступна всем жителям Минской области. Заказ доставят на следующий день после того, как покупатель оформит его на сайте. Удобно, говорит дачник Григорий. Доставка ежедневная, даже в самые крайние и немноголюдные уголки области.

Григорий Дорогокупец, покупатель интернет-гипермаркета "Е-доставка": "Мне кажется, что Евроопт на сегодняшний день - это самый дешевый магазин. Экономия очень большая по времени. Находишься на даче - тебе привезут".

Наталья многодетная мама. Семья живет за городом. Поэтому, чтобы купить продукты, раньше приходилось либо с кем-то детей оставлять, что не всегда возможно, либо их брать с собой, что увеличивает длительность пребывания в магазине из-за того, что за детьми нужно следить, а они непоседы. "Е-доставка" пришла на помощь.

Наталья Пазюк, покупатель интернет-гипермаркета "Е-доставка": "В округе, где мы живем, нет ни одного крупного магазина. Поэтому нужно добираться на чем-то. С детьми неудобно ходить по магазинам. Один тянет в одну сторону, другой в другую. А так сел за компьютер, выбрал, не нужно тягать сумки. Было бы удобно, если бы была доставка лекарств. Все болезни происходят ночью. Ближайшая аптека находится в 6 км от нас. Не совсем удобно".

Сегодня "Е-доставка" оказывает услуги также жителям Гродно, Островца, Витебска, Могилева и ряда районных городов и деревень Витебской и Могилевской областей. Всего интернет-гипермаркет обслуживает 6000 населенных пунктов. До конца года "Е-доставка" планирует охватить абсолютно все города и крупные деревни страны.

Василий Вилько, директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт": "Безусловно, оказываемая нами услуга носила бы более полный и комплексный характер, если бы не существующие ограничения на ассортимент товаров, реализуемых посредством онлайн-сервисов. Считаю, что пришло время изучить опыт коллег страны-соседки, которые разработали законопроект о либерализации электронной коммерции, что будет удобно и для покупателей, и привлекательно для производителей".

По информации российских СМИ, Минфин этой страны разработал проект закона, который предусматривает поэтапный запуск интернет-торговли запрещенными на сегодняшний день товарами. Если мониторинг покажет успешность реализации инициативы, то с 1 июля 2018 года будет разрешена онлайн-торговля и ими.