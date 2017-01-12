Интерес туристов к Беларуси заметно возрастет уже в ближайшее время

10 Января 2017 21:20

Министерство спорта и туризма предполагает, что поток иностранных гостей в нашу страну увеличится как минимум на 20 %. Именно так ведомство оценило туристический эффект решения об отмене виз для граждан 80 стран мира. Напомним, указ был подписан Президентом накануне. Уже через месяц иностранные туристы смогут в течение 5 дней находиться на территории нашей страны без визовых отметок в паспорте. Как готовятся к этой мере пограничники и туристическая сфера - узнавала Ольга Анищенко.

Первой в список привилегированных мест для посещений иностранными гостями записали Беловежскую пущу. Наведываться в национальный парк без виз на несколько дней разрешили почти два года назад. Прошлым летом безвизовый режим утвердили для Августовского канала и его окрестностей. Впрочем, были и отдельные попытки упростить въезд в страну, к примеру, на время мирового первенства по хоккею в белорусской столице. Тогда, кстати, к нам пожаловали более 30 тысяч болельщиков. И это без учета тех, кто прибывал в страну через Россию. Для сравнения, за год в среднем пересекают белорусскую границу лишь чуть более 20 тысяч европейцев.

Теперь же безвизовой стала фактически вся территория республики.

Причем, для граждан восьми десятков стран. Здесь пусть не вся Европа (39 стран из 50), но весь Евросоюз, а также крупнейшие государства в своих регионах — США, Канада, Бразилия, Индонезия, Япония. И стратегические партнеры, и спокойные с точки зрения миграционных процессов страны, а также те государства, кто со своей стороны отменил визы для белорусских туристов, - поясняют логику выбора во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Важный нюанс - рассчитывать на безвизовый въезд могут лишь те иностранцы, кто прибывает в нашу страну воздушным транспортом - через национальный аэропорт Минск.

Итак, 5 дней без визовой отметки в паспорте и неограниченное количество посещений страны. Приезжать в Беларусь в течение года можно столько раз, сколько потребуется. Главное - соблюдать установленный порядок. Правоохранители обращают внимание: контроль за иностранцами обеспечат, такие механизмы детально отработаны. Миграционных проблем не будет. А тех, кто нарушит 5-дневные сроки пребывания, накажут. Но учтут и форс-мажор: к примеру, невозможность выехать в случае тяжелой болезни.

Иностранцу, к слову, позволено без визы не только въезжать в страну через воздушную гавань. Выезжать придется также только воздушным транспортом. Таковы новые условия. Понятно, ожидаемую нагрузку почувствует лишь Национальный аэропорт. Но здесь готовы к увеличению туристического интереса.

Прогноз Минспорта: плюс 20 % к тому потоку путешественников, который наблюдается сейчас. Расчет небезоснователен. Отменили визы для Турции - приросли турецкими туристами в полтора раза, безвизовый режим с Израилем обеспечил двукратным приростом посещений. Так что подсчеты еще весьма скромные, уверяют в профильном министерстве.

Туристический интерес к Беларуси, откровенно говоря, не зашкаливает. Официальные данные на 2015, поскольку свежих цифр прошлого года пока нет, это чуть более 270 тысяч туристов. Причем абсолютное большинство - граждане стран СНГ, в первую очередь России. Еще бы, для европейцев долгое время визы были дорогими: 150 евро на год. И только с этого года - 60 евро. Теперь, когда платить для многих вообще не нужно, интерес к стране вырастет, уверены многие. Особенно если доброе начинание поддержат участники туристического рынка страны.

Регулятор рынка со своей стороны готов озвучить ключевые меры поддержки туриста - улучшать качество обслуживания и работать над инфраструктурой. Но главным приоритетом пока называют все же столицу.

А вот о дальнейших мерах визового гостеприимства в Беларуси говорят осторожно, не отрицая возможность увеличения перечня безвизовых стран или сроков пребывания иностранцев.