Общество
2 Марта 2017 18:45
Интерактивные учебные программы для детей сегодня популярны в столице
Наука через игру. Интерактивные учебные программы для детей сегодня популярны в столице. Во время таких занимательных уроков маленькие исследователи своими руками проводят химические эксперименты. Например, изготавливают синтетические нити, готовят газированные напитки и даже создают собственный аромат. Помогают им в этом ученые. Таким образом дети могут узнать о законах природы в игровой форме и заинтересоваться наукой. Рассчитаны занятия на учеников до 13-ти лет.
В скором времени появятся и новые направления интерактивных занятий. Маленькие ученые смогут попробовать себя в роли биологов, геологов и даже медиков.
Другие новости
02.03.2017 19:07 / Общество Сегодня в Минске вспоминали жертв холокоста, казненных ровно 75 лет назад
02.03.2017 19:06 / Общество Минск готовится к проведению грандиозного праздника
02.03.2017 18:47 / Общество Столичные фитнес-клубы предлагают новые спортивные программы
02.03.2017 18:42 / Общество В центре столицы сегодня ограничат движение транспорта
02.03.2017 15:37 / Общество Новая коллекция одежды из натурального льна
02.03.2017 15:34 / Общество Около 700 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Минске в 2017 году
02.03.2017 15:28 / Общество Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра
02.03.2017 15:25 / Общество Скорая смена погоды на этой неделе привела к разливу рек в центральном регионе
02.03.2017 15:16 / Общество В Минске открыли скульптуру "Минскому городовому"
02.03.2017 12:18 / Общество На сайте Белтелерадиокомпании проходит онлайн-конференция по теме развития бизнеса
02.03.2017 12:04 / Общество Сегодня Беларусь вновь вспоминает жертв холокоста
02.03.2017 11:00 / Общество Это еще не паводки, но вода в реках Минской области прибывает
02.03.2017 09:05 / Общество Обновленный мемориал к 100-летию милиции
02.03.2017 08:12 / Общество Владимир Гостюхин в проекте "Крупным планом"
02.03.2017 07:17 / Общество В Беларуси сегодня - День памяти жертв холокоста
01.03.2017 21:12 / Общество Звоните на горячую линию Агентства теленовостей
01.03.2017 21:09 / Общество В Минске собирают подписи за сохранение поселка тракторостроителей
01.03.2017 19:14 / Общество 10,5 тысячи человек воспользовались безналичными жилищными субсидиями