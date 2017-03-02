2 Марта 2017 18:45

Наука через игру. Интерактивные учебные программы для детей сегодня популярны в столице. Во время таких занимательных уроков маленькие исследователи своими руками проводят химические эксперименты. Например, изготавливают синтетические нити, готовят газированные напитки и даже создают собственный аромат. Помогают им в этом ученые. Таким образом дети могут узнать о законах природы в игровой форме и заинтересоваться наукой. Рассчитаны занятия на учеников до 13-ти лет.

В скором времени появятся и новые направления интерактивных занятий. Маленькие ученые смогут попробовать себя в роли биологов, геологов и даже медиков.