Интерактивная выставка в парке Победы и художественная галерея на ограждении парка Челюскинцев

15 Июня 2017 21:35

Культурная афиша в преддверии юбилея белорусской столицы. В парке Победы стартовал интерактивный проект. Выставка гигантских инсталляций предлагает зрителю отгадать городские секреты или даже переместиться во времени. А на ограждении парка Челюскинцев уже по традиции развернулась художественная галерея, которая в этот раз приглашает в путешествие по историческому Минску. Белорусскую столицу через призму искусства оценила Надежда Сербиненко.

Ограждение парка Челюскинцев превратилось в галерею. В Минске снова масштабный фотовернисаж "Спадчына Беларуси". Работы известных фотографов, журналистов Олега Лукашевича и Александра Алексеева. На 130 огромных листах - памятники архитектуры, на этот раз Минска. Усадьбы, восстановленные интерьеры, городская ратуша, православные и католические церкви и соборы, фресковая роспись, предметы декоративно-прикладного искусства.

Экспозиция этого года заняла всю лицевую сторону ограждения. Это позволило разместить рекордное количество фотоснимков. Все произведения выполнены на специальном материале, который выдерживает любые метеоусловия и вандальные атаки.

Работа художников из Берлина также вписана в ландшафт Минска. Она выполнена в технике тэйп-арт. За основу своих художественных творений они берут скотч. Этим направлением в мире занимается всего несколько школ, одну из них представляют гости "Арт-островов".

Работа "Тэйп Зэт" - одна из одиннадцати, представленных на "Арт-островах". В этом году к уже знакомым минчанам огромному стулу, прищепке, канцелярской кнопке величиной с двухэтажный дом добавились новые сюжеты. Серию работ "Преувеличение" продолжил скульптор Игорь Леонтьев.

Уже в третий раз арт-проект на открытом воздухе поддерживает "Альфа-Банк".

"Арт-острова" - это своего рода подарок Минску к 950-му дню рождения. Тему жизни большого города мастера - каждый по-своему - отразили в работах. Главная особенность "Арт-островов" - полный интерактив. Руками трогать разрешено все! А также смотреть, делать селфи, а на некоторые скульптуры даже залезть. До середины сентября площадка открыта для всех, вход свободный.