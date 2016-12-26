Институту национальной безопасности страны - 70 лет

27 Декабря 2016 15:15

С юбилеем руководство, профессорско-преподавательский, личный состав, ветеранов и выпускников вуза поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что коллектив учреждения, успешно сочетая научный подход с практикой, дает глубокие знания и формирует у них чувство патриотизма и преданности Родине. Глава государства подчеркнул, что и в дальнейшем институт будет вносить весомый вклад в обеспечение безопасности нашей страны, готовя профессионалов, способных эффективно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Основные задачи вуза - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере обеспечения национальной безопасности. Прототипом учебного учреждения стала львовская спецшкола по подготовке оперативного состава для органов госбезопасности.