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Институту национальной безопасности страны - 70 лет
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27 Декабря 2016 15:15

Институту национальной безопасности страны - 70 лет

С юбилеем  руководство, профессорско-преподавательский, личный состав, ветеранов и выпускников вуза поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что коллектив учреждения, успешно сочетая научный подход с практикой, дает глубокие знания и формирует у них чувство патриотизма и преданности Родине. Глава государства подчеркнул, что и в дальнейшем институт будет вносить весомый вклад в обеспечение безопасности нашей страны, готовя профессионалов, способных эффективно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Основные задачи вуза - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере обеспечения национальной безопасности. Прототипом учебного учреждения стала львовская спецшкола по подготовке оперативного состава для органов госбезопасности.

 

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