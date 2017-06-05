5 Июня 2017 21:11

С приходом лета все больше становится любителей отдохнуть не только на природе, но и на воде. В связи с этим Государственная инспекция по маломерным судам усиливает контроль за яхтами, теплоходами и рыбаками на лодках. Отметим, под обязательную регистрацию в Беларуси подпадают более 140 тысяч маломерных судов. В рейд с инспекцией по Минскому морю отправился и Владимир Королев.

Вот так практически каждое утро начинается рабочий день у Инспекции по маломерным судам. С приходом лета на воде появляется все больше яхт, теплоходов и, конечно же, рыбацких лодок. Безопасность людей на воде во время рыбалки или прогулки – главная задача инспекторов ГИМС.

У этого владельца лодка не прошла техническое освидетельствование – это своеобразный техосмотр для судна. Рыбачил бы он без двигателя – вопросы не возникли. Штраф небольшой – 12,5 рубля. Самое обидное для этих людей – конец рыбалки. Теперь только с берега. В 20 метрах от первой лодки снова рыбаки. Здесь нарушение куда серьезнее. Мужчины вышли на воду с мощным мотором. Для такой поездки нужно спецразрешение – удостоверение на право управление маломерным судном свыше 5 л.с. У рыбака такой документ есть, но он просрочен уже 4 года.

Антон Астапенко, начальник Госинспекции по маломерным судам Минской области: "На неделе у нас каждый надзорный инспектор осуществляет не менее трех надзорных выходов на патрулирование в целях обеспечения безопасности нахождения маломерных судов на акваториях Беларуси. Существуют правила пользования маломерными судами, которые определяют, как должен, что должен иметь при себе судоводитель при выходе в акваторию".

Остановить теплоход для пассажиров судна в диковинку, а для инспекторов – рядовая проверка. Машина постоянно базируется на одной из стоянок Минского моря, но это не значит, что судно не подлежит проверке.

Чаще всего Инспекции по маломерным судам приходится штрафовать за отсутствие вот таких жилетов безопасности. Как правило, сложнее всего приходится с владельцами дорогих яхт и их пассажирами, которые просто уверены в непотопляемости своего корабля. А ведь в случае ЧС именно эта мелочь способна спасти жизнь.

Всего же в Беларуси почти 300 тысяч маломерных судов, из них каждое второе подлежит обязательной регистрации. Все эти лодки, яхты и другие плавсредства время от времени спускают на воду, неисправность которого может привести к трагическим последствиям.

Чем выше столбик термометра, тем больше туристов и рыбаков на водоемах Беларуси. Это значит, что для работников этого ведомства наступает горячая пора.