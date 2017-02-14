Инспекторы ГАИ сегодня вручали своеобразные валентинки

14 Февраля 2017 18:55

Вместо водительского - удостоверение почетных влюбленных участников дорожного движения. Такие документы от инспекторов ГАИ сегодня получили влюбленные пары. Во время стандартной проверки документов дорожные милиционеры вручали своеобразные валентинки - сертификаты водителям и их половинам. Кроме того, переодетые цыганка и медведь на картах, которые представляют собой дорожные знаки, предсказывали судьбу участникам дорожного движения.

Также все участники акции получили фликеры-валентинки. И пообещали выполнять правила дорожного движения независимо от праздника.