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Инспекторы ГАИ сегодня вручали своеобразные валентинки
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14 Февраля 2017 18:55

Инспекторы ГАИ сегодня вручали своеобразные валентинки

Вместо водительского - удостоверение почетных влюбленных участников дорожного движения. Такие документы от инспекторов ГАИ сегодня получили влюбленные пары. Во время стандартной проверки документов дорожные милиционеры вручали своеобразные валентинки - сертификаты водителям и их половинам. Кроме того, переодетые цыганка и медведь на картах, которые представляют собой дорожные знаки, предсказывали судьбу участникам дорожного движения.

Также все участники акции получили фликеры-валентинки. И пообещали выполнять правила дорожного движения независимо от праздника.

  

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