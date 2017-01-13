Иностранные туристы смогут приехать в Беларусь без визы

13 Января 2017 21:25

Теперь к средневековым замкам и красотам Синеокой зарубежным гостям приехать проще, дешевле и удобнее. Турагентства уже отметили новую тенденцию – например, в Гродненском районе количество посещающих безвизовую территорию выросло от нескольких десятков в прошлом году почти до 3000 только за последние два с половиной месяца.

Как готовятся к новому туристическому сезону, из каких государств к нам едут гости и что в топе сувениров из Беларуси – в репортаже Дмитрия Смирнова. По сравнению с 2016-м это почти гостевой бум. Тогда по гродненским улицам прогулялись лишь несколько десятков иностранцев. Сегодня же только музеи города провели экскурсии для 900 туристов, а Рождество и Новый год в Гродно встретили 300 зарубежных гостей. За каждой такой поездкой - экономический эффект. Пока небольшой, зато с положительной тенденцией.

Средний чек иностранца – это белорусский лен, керамика, хрусталь, "белорусские прысмакі" и самобытные напитки. Желание сделать сервис выше и, соответственно, доходнее всколыхнуло и сферу услуг. Некоторые владельцы кафе и ресторанов даже оплачивают персоналу языковые курсы.

К новому безвизовому туристическому сезону, похоже, готовятся все. В гродненских кафе и ресторанах разрабатывают новое меню – кстати, сразу на польском, литовском и английском, дизайнеры рисуют указатели – их установят у каждого важного исторического объекта города, вдобавок на летний сезон запланированы более 100 концертов, спектаклей и фестивалей. Многие пройдут на Августовском канале.

Вообще же, идея шире – эксперты создают сеть туристических маршрутов между Гродно и Августовским каналом. К ним добавят аниматоров, народных мастеров, агроусадьбы и еще пригласят уличных музыкантов и артистов – атмосфера в этом сезоне обещает вдохновлять и завораживать. Ради дорогих туристов местные повара ищут в архивах новые рецепты.

За два месяца собралась и географическая статистика. В безвизовую Беларусь приезжали граждане уже 26 стран. Отметились даже Мальта и Япония. Но главный процент у соседей – больше всего литовцев, на втором месте Польша. Турагенты сейчас делят свою бизнес-модель до и после 26 октября 2016-го.

Гродно и Августовский канал в безвизовом статусе до 31 декабря 2017. Сохранится ли он и дальше - будет зависеть от того, насколько удачным окажется этот эксперимент.