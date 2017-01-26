Инновационные идеи предлагает молодежь столицы

26 Января 2017 15:19

Инновационные идеи по эффективному использованию энергоресурсов предлагает и молодежь столицы.

В Минске подвели итоги городского этапа республиканского конкурса "Энергомарафон-2016". Лучшие видеоролики, художественные и научные работы, а также практические мероприятия на тему эффективного использования энергоресурсов определили для участия в финале. Он пройдет 26 февраля.

Инновационные идеи оценивает профессиональное жюри: экологи, журналисты, энергетики. Кстати, победители республиканского финала получат возможность реализовать свои разработки в жизни.