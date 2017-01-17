Инновационную систему световой сигнализации установили в Жодино

17 Января 2017 18:45

Инновационную систему световой сигнализации установили на участках наибольшей концентрации транспорта и пешеходов в Жодино. Шесть нерегулируемых переходов оборудовали светодиодными полосками безопасности. В частности, рядом с заводом и у железной дороги появились участки с маячками желтого цвета. Переходы оснащены специальными датчиками, которые беспрерывно реагируют на движение человека. Как только пешеход подходит к проезжей части, автоматическая система освещает его путь и, как итог, привлекает внимание водителей.

Жодино стал первым городом в Минской области, где внедрили и успешно используют на своих дорогах инновационные переходы с такими светодиодными полосками.