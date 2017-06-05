Общество
5 Июня 2017 15:31
Инклюзия через творчество
Музыкальную сказку под названием "Железная дорога" написали по мотивам произведения девятилетнего мальчика с диагнозом "аутизм". Это фантастическая история о приключениях юноши и кота-хулигана. Почти полсотни человек впервые представили свое творчество на площадке под открытым небом.
В течение нескольких месяцев в творческой лаборатории особенные дети готовились к представлению - изучали актерское мастерство, вокал и хореографию.
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