Главная>>Общество>>Инклюзия через творчество
Общество
RSS
Инклюзия через творчество
Скачать Поделиться

5 Июня 2017 15:31

Инклюзия через творчество

Музыкальную сказку под названием "Железная дорога" написали по мотивам произведения девятилетнего мальчика с диагнозом "аутизм". Это фантастическая история о приключениях юноши и кота-хулигана. Почти полсотни человек впервые представили свое творчество на площадке под открытым небом.

В течение нескольких месяцев в творческой лаборатории особенные дети готовились к представлению - изучали актерское мастерство, вокал и хореографию.  

  

Другие новости

Прогноз погоды на 6 июня Прагноз надвор’я на 6 чэрвеня 05.06.2017 15:45 / Общество Прогноз погоды на 6 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =