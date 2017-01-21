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Информационный павильон для туристов открылся у входа в Брестскую крепость
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21 Января 2017 12:17

Информационный павильон для туристов открылся у входа в Брестскую крепость

Быть ближе к посетителям. Всю необходимую информацию об экскурсионных маршрутах, стоимости и протяженности можно получить у главного входа в Брестскую крепость-герой. Информационный павильон для туристов открылся рядом со стоянкой (недалеко от Звезды). Пока здесь можно бесплатно взять карту мемориального комплекса, а также буклеты с информацией о музеях. Сейчас изучается вопрос об установке электронного путеводителя, где посредством Интернета туристы смогут выбрать конкретные объекты для посещений.

Ежегодно в Брестской крепости бывает не менее 400 тысяч посетителей. Информационный павильон установлен также с целью борьбы с нелегальными экскурсоводами.

  

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