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Информационная безопасность в современном мире - основная тема выставки "СМИ в Беларуси"
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3 Мая 2017 12:00

Информационная безопасность в современном мире - основная тема выставки "СМИ в Беларуси"

Масштабный форум открывается в эти минуты в Белэкспо. Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам выставки.

"Это масштабное событие имеет в нашей стране большой общественный резонанс. Ежегодная демонстрация возможностей национальных средств массовой информации убедительно свидетельствует об их значительном потенциале", - говорится в приветствии.

"Убежден, что проведение дискуссий, круглых столов, мастер-классов ведущих журналистов послужит повышению профессионального мастерства и дальнейшему развитию деловых и творческих контактов в сфере средств массовой информации", - подчеркнул Александр Лукашенко.

  

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