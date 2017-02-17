Индивидуальный подход и решение проблем

Общество
20 Февраля 2017 19:11
Индивидуальный подход и решение проблемВ Гомеле личный прием граждан по вопросам реализации Декрета № 3 провел председатель горисполкома.
Среди тех, кто пришел с вопросами, были и молодые люди, и пенсионеры. Тяжелая болезнь, длительные поиски работы – в основном за помощью обращаются те, кто по объективным причинам не мог в 2015 году участвовать в финансировании государственных расходов. Вместе с председателем Гомельского горисполкома на приеме присутствовали юристы, медики и финансисты, а также председатель рабочей группы по рассмотрению заявлений граждан по освобождению их от уплаты сбора. Большинство проблем разрешилось во время приема.
В Гомельской области от уплаты сбора на финансирование госрасходов в 2015 году освобождены уже более 14-ти тысяч человек.
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