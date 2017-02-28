Игре "Удача в придачу" - год

27 Февраля 2017 21:14

За это время каждая пятая белорусская семья приняла участие в игре от Евроопта. Фортуна уже улыбнулась 142 тысячам белорусов. А это целый город удачливых людей, которым достались призы на сумму более 4,5 миллиона долларов, в том числе 63 автомобиля и 7 квартир в Минске. Сегодня число счастливчиков пополнили и победители 27-го тура. Ключи от квартиры на 13-м этаже в престижном жилом комплексе около Национальной библиотеки вручили минчанке Валентине Самкович. Причем столичное жилье досталось победительнице практически ко дню рождения, которое она отметит 8 марта.

Среди тех, кто уж точно верит в удачу от Евроопта, и обладатели 3 автомобилей Honda. Домой в Витебск, Бобруйск и Лиду они уедут на своих новых семейных внедорожниках. Призы победителям с необычной группой поддержки вручил директор интернет-магазина "Евроопт" Василий Вилько.

Василий Вилько, директор интернет-магазина "Евроопт": "Нередко во время розыгрышей "Удача в придачу!" оказывается, что именно самый маленький член семьи настоял на том, чтобы начать играть или купить "товар удачи". Так что специально для самых юных покупателей Евроопт приготовил большой сюрприз. Инопланетный десант, который уже высадился в Евроопте, находит все больше друзей. Теперь, делая покупки в "Евроопте", "Е-доставке" и "ГиперМолле", вы не только получаете игровые коды, но и миниатюрного бонстика".

А 28-й тур игры "Удача в придачу!" стартовал. 11-го марта Евроопт снова разыграет 30 тысяч денежных призов, 3 автомобиля Nissan и уже 8-ю квартиру в Минске. На этот раз по адресу улица Академика Карского, 4. Учитывая, что 8 марта скоро, а большинство покупательниц торговой сети - женщины, все автомобили 28-го тура имеют автоматическую коробку передач. Так Евроопт решил галантно позаботиться о прекрасных дамах и сделать для них эмоции от победы еще ярче.