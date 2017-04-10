Игра "Удача в придачу" расширяет границы

10 Апреля 2017 21:21

Самая народная игра от Евроопта - "Удача в придачу" - расширяет границы. На выходных состоялся новый, 30-ый, тур - на этот раз были разыграны денежные сертификаты на общую сумму в 100 тысяч долларов, а также три внедорожника, квартира в Минске и впервые 40 путевок на двоих в Турцию! Сегодня счастливчики со всей страны приехали в Минск, чтобы получить свои призы. Надежда Сербиненко встретилась с теми, кому удалось найти свою удачу.

Большой семье - большая машина! Темно-серый Nissan Terrano обрел новых хозяев - свою удачу обрела Виолетта Борисевич из Молодечно, главный бухгалтер и многодетная мама. Внедорожник станет надежным помощником для родителей - ведь в семье подрастают двое сыновей и дочка.

В Молодечно отправится один автомобиль, а в Гомель сразу два. Во время розыгрыша удача одновременно улыбнулась двум гомельчанам - Светлане Тимоховцевой и Антону Петренко. А определить счастливчиков в 30-ом туре помогала заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева. В прямом эфире певица поздравила с выигрышем Лидию Дайнеко.

Ключи от новых квартир уже получили десять семей. Для кого-то собственное жилье было недосягаемой мечтой, которая все же осуществилась, были и те, кто всегда мечтал переехать в столицу и кардинально изменить свою жизнь. Новый тур игры - и новая история новосёлов.

Город Минск, улица Академика Карского, 8. Совсем скоро по этому адресу пропишется еще одна семья новоселов. Это уже 10-ые апартаменты, разыгранные Еврооптом. На этот раз ключи от новой квартиры получила семья из Могилева.

Учитель-дефектолог Лидия Дайнеко лишь переступив порог уже собственной квартиры, поверила в произошедшее. Ключи - в руках, вид из окна - также настоящий, а значит, фортуна улыбнулась именно этой семье.

Самый жаркий приз этого тура достался Наталье Дерече из Старых Дорог. Для будущего путешествия ей понадобится солнцезащитный крем - ведь уже с 9 мая Наталья с супругом проведут неделю в пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря.

Всего на турецкий курорт Кемер отправятся 80 счастливчиков - покупателей Евроопта.

Тем временем, начался 31 тур игры "Удача в придачу!". С ним Евроопт откроет своим покупателям и новые берега - на этот раз Красного моря в Египте! Песчаные пляжи, восточный колорит, загадочные пирамиды. Всех путешественников ждет знакомство с древнейшими памятниками человеческой цивилизации – Луксор, Долина Царей и Большой сфинкс!

22 апреля будут также разыграны денежные сертификаты, три внедорожника и одиннадцатая квартира в Минске от "Евроопта" на улице Лынькова. Стать участником розыгрыша и найти свою удачу в придачу может каждый.