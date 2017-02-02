Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Игорь Марзалюк в проекте "Крупным планом"
Общество
RSS
Игорь Марзалюк в проекте "Крупным планом"
Скачать Поделиться

2 Февраля 2017 08:08

Игорь Марзалюк в проекте "Крупным планом"

Нужен ли Беларуси новый учебник истории? И какой может быть национальная идея? Вопросы ребром к депутату и доктору исторических наук Игорю Марзалюку. Не пропустите сегодня после "Панорамы" - "Крупным планом".  

Другие новости

Учитель по призванию Настаўнік па прызванні 01.02.2017 21:21 / Общество Учитель по призванию

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =