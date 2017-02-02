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2 Февраля 2017 08:08

Игорь Марзалюк в проекте "Крупным планом"

Нужен ли Беларуси новый учебник истории? И какой может быть национальная идея? Вопросы ребром к депутату и доктору исторических наук Игорю Марзалюку. Не пропустите сегодня после "Панорамы" - "Крупным планом".