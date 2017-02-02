Общество
2 Февраля 2017 08:08
Игорь Марзалюк в проекте "Крупным планом"Нужен ли Беларуси новый учебник истории? И какой может быть национальная идея? Вопросы ребром к депутату и доктору исторических наук Игорю Марзалюку. Не пропустите сегодня после "Панорамы" - "Крупным планом".
Другие новости
02.02.2017 18:46 / Общество Селекционеры работают над созданием посадочного материала с лучшей генетикой
02.02.2017 18:44 / Общество В Смолевичском районе продолжаются работы по расчистке бурелома
02.02.2017 15:28 / Общество В столичном регионе отметили лучших лесничих
02.02.2017 15:25 / Общество Белорусская железная дорога присоединяется к международным билетным операторам
02.02.2017 15:04 / Общество Супруга председателя сената парламента Пакистана посетила ОАО "Элема"
02.02.2017 14:30 / Общество Полоцк стал молодежной столицей Беларуси
02.02.2017 08:05 / Общество Гастрономические туры и событийный туризм
01.02.2017 21:33 / Общество Большое переселение белорусских зубров
01.02.2017 21:25 / Общество В Минске приступили к сносу здания второй городской клинической больницы
01.02.2017 21:21 / Общество Учитель по призванию
01.02.2017 21:17 / Общество Цели и задачи на 2017 год сегодня обсуждали на итоговой коллегии Минстройархитектуры
01.02.2017 19:16 / Общество Уникальная находка из давнего прошлого
01.02.2017 19:05 / Общество Комфортное жилье по доступным ценам
01.02.2017 18:45 / Общество Вместо антибиотиков - сбалансированное питание, личная гигиена и физические нагрузки
01.02.2017 18:42 / Общество В Минске приступили к сносу здания второй городской клинической больницы
01.02.2017 15:22 / Общество Год науки в Минской области начался с конкурса научных биолого-экологических работ
01.02.2017 15:17 / Общество Правила дорожного движения - через интерактивные игры
01.02.2017 15:07 / Общество Беларусь обеспечена запасами нефти на 35 лет